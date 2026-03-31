مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تاکید کرد:
لزوم رعایت ملاحظات زیستمحیطی در روز «انس با طبیعت»
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان از مردم و مسافران خواست در سیزدهم فروردین، با مسئولیتپذیری از محیط زیست و منابع طبیعی استان حفاظت کنند.
به گزارش ایلنا از رشت، فرهاد حسینیطایفه گفت: با توجه به در پیش بودن روز طبیعت (سیزدهم فروردین)، ضروری است همه شهروندان ملاحظات زیستمحیطی را با دقت رعایت کنند تا از آسیب به منابع طبیعی، زیستگاهها و حیات وحش جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه حفاظت از طبیعت، به همکاری همهجانبه مردم نیاز دارد، افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که از بروز خسارت جلوگیری میکند، خودداری از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی، حاشیه تالابها و مراتع حساس است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان با اشاره به اینکه کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به وقوع آتشسوزیهای گسترده منجر شود، گفت: مردم در صورت نیاز به روشن کردن آتش، این کار را فقط در محلهای مجاز و کمخطر انجام دهند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش مطمئن شوند.
فرهاد حسینیطایفه با تاکید به مردم و مسافران برای خودداری از رهاسازی زباله در طبیعت، افزود: انباشته شدن زباله، علاوه بر ایجاد آلودگی زیست محیطی، حیاتوحش را نیز تهدید میکند و مردم باید پسماندهای خود را جمعآوری و تا رسیدن به محل مناسب دفع، با خود حمل کنند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی، تاکید کرد: آسیب به سبزهها و نهالها، شکستن شاخه درختان و ورود خودرو به مناطق دارای پوشش گیاهی از مهمترین عوامل تخریب طبیعت در روز سیزدهبدر است که مسافران باید از انجام این کار خودداری کنند.