خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تاکید کرد:

لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در روز «انس با طبیعت»

کد خبر : 1767536
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان از مردم و مسافران خواست در سیزدهم فروردین، با مسئولیت‌پذیری از محیط زیست و منابع طبیعی استان حفاظت کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، فرهاد حسینی‌طایفه گفت: با توجه به در پیش بودن روز طبیعت (سیزدهم فروردین)، ضروری است همه شهروندان ملاحظات زیست‌محیطی را با دقت رعایت کنند تا از آسیب به منابع طبیعی، زیستگاه‌ها و حیات وحش جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از طبیعت، به همکاری همه‌جانبه مردم نیاز دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که از بروز خسارت جلوگیری می‌کند، خودداری از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی، حاشیه تالاب‌ها و مراتع حساس است. 

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان با اشاره به اینکه کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده منجر شود، گفت: مردم در صورت نیاز به روشن کردن آتش، این کار را فقط در محل‌های مجاز و کم‌خطر انجام دهند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش مطمئن شوند.

فرهاد حسینی‌طایفه با تاکید به مردم و مسافران برای خودداری از رهاسازی زباله در طبیعت، افزود: انباشته شدن زباله، علاوه بر ایجاد آلودگی زیست محیطی، حیات‌وحش را نیز تهدید می‌کند و مردم باید پسماند‌های خود را جمع‌آوری و تا رسیدن به محل مناسب دفع، با خود حمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی، تاکید کرد: آسیب به سبزه‌ها و نهال‌ها، شکستن شاخه درختان و ورود خودرو به مناطق دارای پوشش گیاهی از مهم‌ترین عوامل تخریب طبیعت در روز سیزده‌بدر است که مسافران باید از انجام این کار خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار