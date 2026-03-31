حمله هوایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم شهر زنجان/۱۵ نفر شهید و مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، علی صادقی، با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به ساختمان‌ اداری،حسینیه اعظم زنجان گفت: در اولین ساعات صبح روز سه شنبه ۱۱ فروردین به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان ۳ نفر شهید و ۱۲ نفر مصدوم شدند.

صادقی، افزود: کار آواربرداری، جستجو و انتقال مجروحین و شهدا در حال انجام است.

وی ادامه داد: در این‌حمله به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه های اطراف آسیب وارد شده است که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

