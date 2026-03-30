معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد؛
شهادت 3 نفر در پی حمله دشمن به واحد مسکونی شهرستان محلات
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله دقایقی پیش دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در شهرستان محلات، تا این لحظه منجر به شهادت 3 نفر شده است. این حمله 4 نفر مجروح نیز به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه تروریستی اشاره داشته و افزود: نیروهای امدادی استان مرکزی هماکنون در محل وقوع حمله تروریستی حاضر شدهاند و در حال امدادرسانی هستند. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.