معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:
8 شهید؛ دستاورد حملههای تروریستی به لنجهای باری در بنادر استان هرمزگان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به حمله امروز دشمن به 2 فروند لنج باری در «رمچاه» جزیره قشم و جزیره لارک اشاره کرده و گفت: در پی این حمله تروریستی به لنج باری در رمچاه قشم 8 نفر به شهادت رسیدند. این حمله ددمنشانه مصداق بارز جنایت علیه غیرنظامیان و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به حمله دشمن به یک لنج دیگر در جزیره لارک اشاره داشته و افزود: به دلیل خالی بودن این لنج از خدمه، خوشبختانه حمله به آن تلفات جانی در پی نداشته است. این حملات نشاندهنده ناامیدی و ماهیت غیرانسانی دشمن است که حتی جان غیرنظامیان و فعالان اقتصادی منطقه را هدف قرار میدهد.
وی ادامه داد: همچنین در پی حمله جنگندههای آمریکایی و رژیم صهیونیستی که عصر امروز به اسکله ملو از توابع شهرستان بندرلنگه انجام گرفت، 4 فروند لنج باری مستقر در این اسکله دچار آتشسوزی شد. در این حادثه به شناورهای باربری و صیادی اسکله بندر ملو حمله شده است. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.