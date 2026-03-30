به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به حمله دشمن به یک لنج دیگر در جزیره لارک اشاره داشته و افزود: به دلیل خالی بودن این لنج از خدمه، خوشبختانه حمله به آن تلفات جانی در پی نداشته است. این حملات نشان‌دهنده ناامیدی و ماهیت غیرانسانی دشمن است که حتی جان غیرنظامیان و فعالان اقتصادی منطقه را هدف قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین در پی حمله جنگنده‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی که عصر امروز به اسکله ملو از توابع شهرستان بندرلنگه انجام گرفت، 4 فروند لنج باری مستقر در این اسکله دچار آتش‌سوزی شد. در این حادثه به شناورهای باربری و صیادی اسکله بندر ملو حمله شده است. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

