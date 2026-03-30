۱۶ فوتی‌ در تصادفات سفرهای نوروزی در آذربایجان شرقی

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: تعداد فوتی تصادفات سفرهای نوروزی (۲۵ اسفند تا امروز ۱۰ فروردین) در جاده‌های استان به ۱۶ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب آبراهه روز دوشنبه گفت: بر اثر تصادفات سفرهای نوروزی، ۲۸۰ نفر مصدوم شده‌اند.

وی گفت: در مدت سپری شده از سفرهای نوروزی ۴۲۰ مورد تصادف خسارتی در جاده‌های استان به پلیس گزارش شده است.

سرهنگ آبراهه ادامه داد: امروز در پی برخورد یک دستگاه پراید با وانت پیکاپ در کیلومتر پنج محور سامبران به سمت هوراند، امدادگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای یادمان شهید میکائیل عزیزی سامبران اهر، پیکر سه جان‌باخته این حادثه را از داخل خودرو رهاسازی کردند.

وی علت این حادثه را سرعت غیرمجاز، سبقت و انحراف به چپ وانت اعلام کرد و از رانندگان خواست در شرایط خستگی و خواب آلودگی از رانندگی اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی استفاده نکردن سرنشینان از کمربند ایمنی را باعث افزایش تلفات حوادث رانندگی دانست.

