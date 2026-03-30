افزایش ۲۲.۲ درصدی بارش‌ در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل روابط عمومی هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش‌ها در سال زراعی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته رشد ۱۷۱.۸ درصدی و نسبت به بلندمدت رشد ۲۲.۲ درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، افشین ابراهیمی روز دوشنبه با اشاره به آخرین آمار بارش‌های استان تا تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان، میانگین بارش در سال زراعی جاری به ۱۹۴.۹ میلی‌متر رسیده است.

وی ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۷۱.۷ میلی‌متر بوده، نشان‌دهنده رشد ۱۷۱.۸ درصدی است.

ابراهیمی تصریح کرد: همچنین نسبت به سال زراعی بلندمدت (۱۵۹.۴ میلی‌متر) افزایشی ۲۲.۲ درصدی در استان ثبت شده است.

وی افزود: بررسی شهرستان‌های استان نشان می‌دهد که بیشترین میزان بارش ثبت‌شده مربوط به شهرستان چاراویماق با ۳۲۵.۴ میلی‌متر است که نسبت به بلندمدت خود، ۸۳.۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل روابط عمومی هواشناسی استان ابراز کرد: پس از آن، شهرستان هشترود با ۲۹۹.۴ میلی‌متر و مراغه با ۲۸۰.۳ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ابراهیمی ادامه داد: در مقابل، کمترین بارش استان مربوط به شهرستان هوراند با ۱۲۲.۶ میلی‌متر و جلفا با ۱۳۶ میلی‌متر است.

مدیرکل روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی با تأکید بر نوسانات منطقه‌ای تصریح کرد: یکی از نقاط امیدوارکننده، وضعیت بارش در حوضه شرق دریاچه ارومیه است. این منطقه با ۱۶۰.۱ میلی‌متر بارش نسبت به بلندمدت ۳۷ درصد افزایش داشته است.

