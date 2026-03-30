پنج مصدوم در ریزش یک ساختمان در منطقه کوی علوی اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، مریم شهریاری بیان کرد: یک ساختمان ۲ طبقه در خیابان مدرس کوی علوی اهواز به دلیل عدم استحکام سازه دچار ریزش شد و کاملا تخریب گردید.

وی گفت: چهار نفر زیر آوار ساختمان گرفتار شدند که با کمک امدادگران آتش‌نشانی از زیر آوار زنده خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

شهریاری ادامه داد: یک نیروی آتش نشان نیز در حین انجام عملیات از ناحیه پا دچار مصدومیت شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با بیان اینکه عملیات آواربرداری به اتمام رسیده است، عنوان کرد: پنج خودرو و ۲۰ نیروی آتش‌نشان برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند.

