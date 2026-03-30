معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:

شمار شهدای حمله تروریستی دشمن در منطقه مسکونی دوهزار بندرعباس به 4 نفر افزایش یافت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به افزاش تعداد شهدای حمله دشمن در یکی از مناطق مسکونی استان اشاره کرده و گفت: در پی حمله تروریستی شب گذشته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به محله مسکونی دوهزار شهرستان بندرعباس، تعداد شهدای این حادثه به 4 نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: در حمله وحشیانه شب گذشته جنگنده‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی دوهزار بندرعباس 4 نفر از ساکنان این منطقه به شهادت رسیدند. همچنین در این حمله در مجموع 12 نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد، 6 نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: 2 نفر از مجروحان این حادثه تروریستی در وضعیت بدحال به سر می‌برند و در این راستا روند مراقبت‌های درمانی برای آنان با جدیت ادامه دارد. محل حادثه در محله مسکونی دوهزار بندرعباس بوده که منطقه‌ای کاملاً غیرنظامی و مسکونی است و هیچگونه تأسیسات نظامی در آن وجود ندارد.

