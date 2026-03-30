کارکنان صنعت برق در خط مقدم خدمت به مردم هستند

به گزارش ایلنا از البرز، آرش کردى معاون مالى، حقوقى و مجلس وزیر نیرو به همراه مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق البرز و شرکت برق منطقه‌اى تهران امروز ۱۰ فروردین ماه با حضور در استان البرز از نزدیک در جریان اقدامات تیم هاى عملیاتى صنعت برق جهت بازسازى شبکه برق آسیب دیده از حملات شب گذشته دشمن قرار گرفتند.

وی ضمن بررسى وضعیت آسیب و خسارات وارده و مراحل بازسازى شبکه، اعلام کرد که با اقدام به موقع تیم هاى عملیاتى شرکت برق منطقه اى تهران و شرکت توزیع نیروى برق استان البرز، خسارات ناشى از حمله دشمن متجاوز رفع و با مانور شبکه توزیع برق، خاموشى‌هاى سطح استان البرز در سریعترین زمان ممکن و در ساعات اولیه بر طرف شد.

معاون وزیر نیرو ضمن اشاره به آماده باش کامل کارکنان صنعت برق در خط مقدم خدمت رسانى به مردم ، اظهار کرد که صنعت برق در آماده‌ترین و بهترین وضعیت خود براى خدمت رسانى به مردم قرار دارد و کارکنان خدوم صنعت برق در سریعترین زمان ممکن، حتى در موقعیت هاى یرخطر آماده خدمت رسانى هستند.

کردى که تا پایان مراحل بازسازى و ترمیم شبکه در محل حادثه حضور داشت، در پایان از زحمات کارکنان خدوم برق منطقه‌اى تهران و شرکت توزیع نیروى برق استان البرز در رفع خاموشى و پایدارى شبکه برق استان قدردانى کرد.

