ایلنا گزارش می دهد؛
چراغ مشاغل آنلاین در آذربایجان غربی رو به خاموشی است/ گلایه فعالان اقتصادی و آموزشی از تداوم اختلال اینترنت
بیش از یک ماه از اختلال و قطعی گسترده اینترنت در کشور میگذرد و این وضعیت خسارت قابل توجهی به کسب و کار آنلاین وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعی اینترنت در ایران وارد دومین ماه شد وضعیتی که خسارات قابل توجهی به کسبوکارها و روند آموزش وارد کرده است.
بسیاری از مشاغل آنلاین که بهطور مستقیم به بستر اینترنت وابسته هستند، این روزها با کاهش شدید درآمد، از دست دادن مشتریان و حتی تعطیلی موقت یا دائم مواجه شدهاند.
اعتماد مشتریان کاهش یافته است
یکی از فعالان حوزه فروش آنلاین پوشاک در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: تا پیش از این، بخش عمده فروش ما از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشد، اما اکنون عملاً ارتباط با مشتریان مختل شده است. پیامها با تأخیر میرسند و اعتماد مشتریان نیز بهشدت کاهش یافته است. ادامه این روند، بقای کسبوکار ما را با تهدید جدی مواجه کرده است.
مشتریان خارجی را از دست دادیم
صاحب یک کسبوکار خانگی در حوزه صنایع دستی نیز با اشاره به شرایط فعلی گفت: بسیاری از سفارشها لغو شده و مشتریان خارجی را بهطور کامل از دست دادهایم.
وی افزود: حتی برای ارسال نمونه کار یا مذاکره ساده نیز با مشکل مواجه هستیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ناچار به تعطیلی خواهیم شد.
در بخش خدمات دیجیتال نیز شرایط چندان متفاوت نیست. یکی از فعالان این حوزه بیان کرد: پروژههای متعددی به حالت تعلیق درآمدهاند، چراکه کارفرمایان به دلیل نبود دسترسی پایدار به اینترنت، امکان همکاری مؤثر را ندارند. این مسئله نهتنها درآمد ما را کاهش داده، بلکه اعتبار حرفهای ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در کنار فعالان اقتصادی، مدیران آموزشگاهها نیز از پیامدهای این اختلالات ابراز نگرانی میکنند.
مدیر یک آموزشگاه زبان در آذربایجان غربی گفت: در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از کلاسها بهصورت آنلاین برگزار میشد، اما اکنون با قطعی و ناپایداری اینترنت، عملاً امکان برگزاری منظم کلاسها وجود ندارد. این موضوع باعث نارضایتی هنرجویان و کاهش ثبتنامها شده است.
کیفیت آموزش افت کرده و دوره ها متوقف شده است
مدیر یک مرکز آموزش مهارتهای فنی نیز افزود: بسیاری از دورههای آموزشی ما به ابزارهای آنلاین وابسته هستند. در شرایط فعلی، کیفیت آموزش بهشدت افت کرده و برخی دورهها بهطور کامل متوقف شدهاند. این مسئله نهتنها به مجموعه ما، بلکه به آینده شغلی هنرجویان نیز آسیب میزند.
کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال بر این باور هستند که تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهتری برای اشتغال و توسعه کسبوکارهای نوین به همراه داشته باشد. به اعتقاد آنها، ایجاد زیرساختهای پایدار ارتباطی و کاهش اختلالات اینترنتی، از الزامات اساسی برای حفظ و رشد این بخش از اقتصاد کشور است.
در مجموع، آنچه از گفتههای فعالان اقتصادی و آموزشی برمیآید، نگرانی عمیق از آیندهای نامشخص است.
آیندهای که در صورت تداوم شرایط کنونی، میتواند به خاموشی هرچه بیشتر چراغ مشاغل آنلاین و تضعیف روند آموزش در آذربایجان غربی منجر شود.