مدیرکل امور عشایر استان خبر داد؛

خسارت 700 میلیارد ریالی به جامعه عشایری استان ایلام در پی سیلاب / 250 رأس دام متعلق به عشایر تلف شد

مدیرکل امور عشایر استان ایلام به بروز خسارت‌های سنگین ناشی از سیلاب در میان عشایر استان اشاره کرده و گفت: بارش‌های شدید و سنگین چند روز گذشته سبب خسارت 700 میلیارد ریالی به دام‌ها و زیرساخت‌ها جامعه عشایری این استان شد.

به گزارش ایلنا، فرشاد یاسمی به تشریح نخستین برآوردهای گروه‌های ارزیاب میدانی از این خسارت‌ها پرداخته و افزود: بارش‌های سیل‌آسا افزون بر ویران کردن زیرساخت‌ها، موجب تلف شدن 250 رأس دام متعلق به خانواده‌های عشایری در مناطق مختلف استان ایلام شد.

وی به گستردگی تخریب و خسارت‌های وارد شده در بخش زیرساخت‌های‌ راه‌های عشایری استان ایلام اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: بر پایه بررسی‌ها، 2100 کیلومتر از راه‌های عشایری این استان دچار آسیب شده و همچنین بیش از 10 دستگاه پل نیز ویران شده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام اظهار داشت: پیامد این آسیب‌ها بسته شدن مسیرهای کوچ عشایر است. بخش بزرگی از راه‌های عشایری در اثر سیلاب دچار ریزش و انسداد شد. این موضوع، دسترسی به سکونتگاه‌های عشایری را با دشواری و چالش جدی روبه‌رو کرده است.

یاسمی تصریح کرد: کارشناسان و گروه‌های امدادی این اداره‌کل در مکان‌های آسیب‌دیده حضور دارند و در حال کمک‌رسانی به عشایر هستند. پس از پایان بررسی‌های میدانی و تکمیل برآوردها، گزارشی جامع برای برنامه‌ریزی، تأمین بودجه و جبران آسیب‌ها ارائه خواهد شد.

