معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان:
حمله جنگندههای دشمن به یک شهر بازی در اصفهان
کد خبر : 1767261
معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: دشمن آمریکایی - صهیونیستی در آخرین اقدام ضد بشری خود یک شهربازی را در اصفهان هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی اظهار داشت: جنگندههای آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رویاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.
صالحی افزود: همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.
اخبار تکمیلی درخصوص میزان خسارات وارده متعاقباً ارسال میشود.