معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان:

حمله جنگنده‌های دشمن به یک شهر بازی در اصفهان

حمله جنگنده‌های دشمن به یک شهر بازی در اصفهان
معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: دشمن آمریکایی - صهیونیستی در آخرین اقدام ضد بشری خود یک شهربازی را در اصفهان هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی اظهار داشت:  جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رویاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

صالحی افزود: همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

اخبار تکمیلی درخصوص میزان خسارات وارده متعاقباً ارسال می‌شود.

