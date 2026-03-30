به گزارش ایلنا، مراد یگانه افزود: بر پایه گزارش‌های هواشناسی، بارندگی 127 میلی‌متری چند روز گذشته منجر به جاری شدن سیلاب و خسارت سنگین به زیرساخت‌ها و دام‌های شهرستان دهلران شده است. بر اثر سیلاب جاری شده، 90 نفر از مجموع 650 شتر مولد روستای «صمانه» بخش «دشت‌عباس» این شهرستان تلف شدند.

وی ادامه داد: سیلاب جاری شده در مجموع 300 میلیارد ریال خسارت به شترداران شهرستان ویه دهلران وارد کرده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و معیشتی این شترها برای مردم منطقه و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی کنونی، پیگیری‌ها برای جبران خسارت‌ها در دستور کار ویژه مجموعه مدیریتی این شهرستان قرار دارد.

فرماندار ویژه شهرستان دهلران اظهار داشت: این شهرستان گرمسیری با توجه به اقلیم مناسب و برخورداری از شرایط سازگاری محیطی تنها قطب پرورش و نگهداری شتر در استان ایلام به شمار می‌رود. امید است با تدابیر حمایتی، بتوان بخشی از خسارت‌های سیلاب به دامداران و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را جبران کرد.

