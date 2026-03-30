به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز دوشنبه، ۱۰ فروردین، در میان بازار و مناطق سیل‌زده جهرم حضور یافت.

وی در این بازدید با بیان اینکه با جدیت تمام، روند جبران خسارات از مسیرهای قانونی را پیگیری می‌کنیم، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و علمی برای مقابله با حوادث مشابه در آینده تأکید ورزید.

مجرب با اشاره به عمق فاجعه و تأثیرات روحی و اقتصادی آن بر مردم جهرم، بر رسیدگی فوری به مشکلات صنوف آسیب‌دیده و تسریع در روند ارائه حمایت‌های لازم به کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از سیل تأکید کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس خواستار رفع موانع اداری و مالی پیش روی بازسازی و احیای واحدها شد تا چرخه اقتصادی منطقه هرچه سریع‌تر به ریل اصلی خود بازگردد و طعم رونق و آرامش دوباره به سفره مردم بازگردد.

هدف از این حضور، دلجویی از آسیب‌دیدگان، لمس از نزدیک مشکلات اصناف و واحدهای تولیدی و تجاری خسارت‌دیده و در نهایت، برنامه‌ریزی برای سامان یابی دوباره شهر و احیای امید در دل مردم بود.

بر اثر شدت بارندگی‌ در روز پنج‌شنبه، ششم فروردین در شهرستان جهرم، سیلاب موجب بروز خسارت‌هایی به این شهرستان اعم از زیرساخت‌ها، بیمارستان، اصناف و مراکز تولیدی شد.