به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدی عبدیان با اعلام این خبر گفت: اتاق بازرگانی قزوین در راستای وظایف ذاتی خود و ضمن هماهنگی کامل با مراجع امنیتی و قانونی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ و با وجود شرایط جنگ ۱۲روزه، بحران دی ماه و همچنین از زمان آغاز جنگ رمضان تاکنون (۳۰روز) امکان برخورداری فعالان بخش خصوصی استان از اینترنت بین المللی را به نحوی فراهم کرده است که هم رعایت دقیق قوانین و مقررات مراجع بالادست امنیتی کشور صورت می‌گیرد و هم جریان تولید وصادرات استان سازنده و پرتلاش تداوم یابد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: درحالی که به تصریح سخنان آقای فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران تنها سه روز است که در اتاق تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشور ودیگر اتاق های بازرگانی کشور برقراری اینترنت بین المللی میسر شده است؛ خوشبختانه استان قزوین در این زمینه هم پیشتاز بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون (۱۳ ماه کاری) ارائه خدمات بین المللی مستمر در حوزه اینترنت انجام شده است.

عبدیان خاطر نشان کرد: این خدمات رسانی ویژه به اعضاء و فعالان اقتصادی هم اکنون و در ایام کاری هفته های نخست سال جدید نیز ادامه دارد.

انتهای پیام/