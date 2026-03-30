تشییع ۱۱ شهید فارس در حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی در شیراز
مراسم تشییع ۱۱ شهید اقتدار استان فارس که در حملات جنایتکاران آمریکایی ـ صهیونی به شهادت رسیده بودند، امروز دوشنبه، ۱۰ فروردین با حضور اقشار مختلف مردم در آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دبیر جامعه روحانیت شیراز در این مراسم با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس و منویات امام راحل، جنگ تحمیلی را از الطاف خفیه الهی دانست و گفت: در جنگ ۸ ساله، ایران با وجود کمبودهای فراوان، حتی در تهیه سیم خاردار، توانست با اتکاء به ایمان و اراده، جرقههای علمی کشور را به آتش های بزرگی تبدیل کند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحیالدین طاهری افزود: امروز ایران اسلامی در زمره بزرگترین کشورهای تولید کننده موشکهای بالستیک و هایپرسونیک قرار دارد و توانسته است با یک پهپاد بیست هزار دلاری، یک هواپیمای آواکس هفتصد میلیون دلاری را نابود کند.
وی با بیان اینکه ملت ایران تحت رهبری قائد شهیدمان با داشتن تنها ایمان، اراده و توان، به این عظمت دست یافته است، به تقابل با دو ارتش مجهز و به ظاهر قدرتمند اشاره کرد و گفت: این ارتشها با وجود امکانات نظامی زیاد، در مقابل ملت ایران ناکام ماندند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به شهادت کودک دو ساله و سایر شهدای گرانقدر، این شهادتها را نشاندهنده ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست.
وی به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که خداوند دین خود را به وسیله فاجر (گناهکار) تایید میکند و سپس افزود: این جنگ، نعمت خفیه الهی بود، هرچند که موجب عزادار شدن امت و ملت عزیزمان شد.
طاهری با قدردانی از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای، ایشان را رهبری قدرتمند و سایه امنیتی برای ملت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران، همانطور که تاکنون پوزه دشمنان اسلام را به خاک مالیده است، به رهبری معظمله مبارزات خود را تا نابودی اسرائیل خونخوار و کودککش و اخراج ارتش جنایتکار آمریکا از منطقه ادامه خواهد داد.
رئیس هیئت امنای حرم سیدعلاءالدینحسین (ع) شیراز خطاب به دشمنان تاکید کرد: این ملت با تمام قدرت ایستاده است و اگر دشمنان گمان کردند با شهادت رهبری، خللی در امور ایجاد میشود، سخت در اشتباهند.
وی به نحوه انتخاب رهبر معظم انقلاب در مجلس خبرگان با اکثریت مطلق آرا با توجه به بمبارانهای مکرر دفاتر مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: فرماندهان ما آرزوی شهادت داشتند و آمدند تا به شهادت برسند. درست ااست که عزیزانمان را از دست دادیم، اما کشور همچنان در مسیر اداره و پیشرفت است.
طاهری از قوه قضاییه خواستار برخورد قاطعانه و سریع با وطنفروشان و مجازات آنها در میادین شهر شد تا مردم شاد شوند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان با تاکید مجدد بر ایستادگی ملت ایران تا نابودی اسرائیل و پیروزی نهایی، همه را به اتحاد و مقاومت فراخواند.