به گزارش ایلنا از یزد، محمد فدوی پیش از ظهر امروز در اولین جلسه مدیریت بحران سال ۱۴۰۵ این شرکت، که با اجرای مانور دورمیزی سه‌ساعته آماده سازی دیزل‌ژنراتور‌ها همراه بود، اظهار کرد: در این مانور، اعضای کمیته مدیریت بحران و مدیران امور شهرستان‌ها حضور داشتند و کلیه دیزل‌ژنراتور‌های تاسیسات آبرسانی استان از نظر بهره‌برداری، وضعیت فنی و آماده‌به‌کار بودن مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفتند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی تاسیسات حیاتی در شرایط ویژه، افزود: آماده به کار بودن دیزل‌ژنراتور‌ها در تداوم خدمات‌رسانی آب شرب بسیار مؤثر است.

فدوی تصریح کرد: در جریان این مانور، اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی مناسب سوخت دیزل‌ژنراتور‌ها و درخواست سهمیه مورد نیاز از طریق سامانه «سدف» بعمل آمد.

مدیر دفتر مدیریت بحران شرکت آبفا یزد همچنین از سازماندهی و آمادگی کامل ناوگان آبرسانی سیار در سطح استان خبر داد.

فدوی با بیان اینکه حفظ پایداری شبکه در چنین شرایطی نیازمند صرفه‌جویی، مصرف بهینه و پرهیز از هرگونه مصارف غیرضروری است تصریح کرد: همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب از اهمیت بسزایی برخوردار است تا خدمات‌رسانی بدون اختلال به همه مناطق استان ادامه یابد.

