فرماندار سنندج خبر داد:

8 مجروح دستاورد حمله دشمن به یک منطقه مسکونی در شهرستان سنندج / خسارت بیش از 200 واحد مسکونی و تجاری

فرماندار شهرستان سنندج گفت: بر اثر حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به یکی از نقاط داخل شهر که صبح امروز دوشنبه 10 فروردین ماه به وقوع پیوست، 8 شهروند مجروح شدند و بیش از 200 واحد تجاری و مسکونی دچار خسارت شده‌اند.

به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: بخش عمده خسارات وارد شده متوجه منازل مسکونی و محل کسب‌وکار مردم بوده است. این موضوع باعث آسیب مستقیم به زندگی روزمره شهروندان شده است.

وی به قطعی برق در بخشی از منطقه‌ای که هدف حمله قرار گرفته اشاره کرده و ادامه داد: در پی این حادثه، برق این محله از شهر قطع شد. در این راستا نیروهای اداره برق استان در محل حاضر شدند و در حال رفع مشکل و برقراری مجدد جریان برق هستند.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: تیم‌های امداد و نجات نیز در ساعات اولیه وقوع این حمله تروریستی در محل حادثه حاضر شدند و در حال انجام عملیات آواربرداری، کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان و رسیدگی به نیازهای فوری ساکنان منطقه هستند.

سجادی تصریح کرد: برای ارزیابی دقیق خسارات، تیم‌هایی از فرمانداری جهت بررسی وضعیت خودروهای آسیب‌دیده و همچنین گروه‌هایی از بنیاد مسکن برای برآورد خسارات وارد شده به منازل و واحدهای تجاری به محل اعزام شده‌اند و این روند ادامه دارد.

وی بیان داشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم قابل‌توجهی از خسارات متوجه خانه‌های مسکونی و املاک شهروندان عادی بوده و بسیاری از خانواده‌ها در این حادثه دچار آسیب‌های مستقیم شده‌اند. موضوعی که بر ابعاد انسانی این رویداد افزوده است.

