سهم بالای سیستان و بلوچستان در تالاسمی ماژور/مصرف ماهیانه ۱۲ هزار واحد خون در استان

ضرورت اهدای خون توسط هم استانی ها

مدیرکل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان، از ضرورت اهدای خون با توجه به لغو پروازها و تعداد بالای بیماران تالاسمی ماژور در استان خبر داد.

ابوالحسن صفدری در  گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: سازمان انتقال خون رسالت تامین خون برای تمامی مراکز بهداشتی درمانی سطح استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد، استانی که ۱۱/۲ درصد مساحت کشور را به خودش اختصاص داده و رتبه اول رو در تعداد بیماران تالاسمی ماژور در کشور دارد.

وی افزود: 3 هزار و 646 بیمار تالاسمی ماژور در استان دارین که هر ماه باید خون دریافت کنند و این موضوع سبب شده سیستان و بلوچستان به یکی از استان های پرمصرف در فرآورده های خونی باشد.

وی افزود: به استثنای تمامی گروه های هدف، ماهیانه حدود 7 هزار واحد خون برای بیماران تالاسمی ماژور و 5 هزار واحد خون برای سایر گروه های هدف در استان مورد نیاز است و این موضوع حضور داوطلبان مردمی را برای اهدای خون می طلبد.

وی با اشاره به نقش موثر طوایف در دعوت به اهدای خون، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، حضور طوایف می‌تواند پر رنگ باشد و در شرایطی که فرودگاه های کشور بسته است و از شبکه ملی خون رسانی، بصورت زمینی فرآورده های کمی به ما می رسد، از همه طوایف عزیز در استان سیستان و بلوچستان می خواهیم امر اهدای خون را حائز اهمیت بدانند و از مردم بخواهند مشارکت کنند.

صفدری افزود: پویش اهدای خون طوایف در سازمان انتقال خون، در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم مانند سالهای گذشته در این ایام پر برکت، شاهد حضور پرشور مردم انسان دوست در پایگاه های انتقال خون سراسر استان باشیم.

