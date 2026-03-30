افزایش نامزدهای شوراها در مازندران؛ ثبت‌نام ۲۳۱۷ داوطلب شهری و ۱۷۵۰۵ داوطلب روستایی

افزایش نامزدهای شوراها در مازندران؛ ثبت‌نام ۲۳۱۷ داوطلب شهری و ۱۷۵۰۵ داوطلب روستایی
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از افزایش تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به آخرین آمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در استان اظهار کرد: در حوزه شهری استان مازندران ۶۵ شهر وجود دارد که مجموعاً ۳۵۱ کرسی شوراهای اسلامی شهر را شامل می‌شود.

وی افزود: در این دوره از انتخابات، دو هزار و ۳۱۷ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای استان ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره قبل ۸۹ نفر افزایش تعداد داوطلبان را نشان می‌دهد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به آمار حوزه روستایی استان تصریح کرد: در بخش روستایی استان ۵۹ بخش و در مجموع ۷ هزار و ۹۳۵ کرسی شوراهای اسلامی روستا وجود دارد و انتخابات در ۲ هزار و ۵۲۳ روستای استان برگزار خواهد شد.

سوادکوهی ادامه داد: در این دوره ۱۷ هزار و ۵۰۵ نفر به عنوان داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که در مقایسه با دوره گذشته، شاهد افزایش یک هزار و ۱۰۳ نفری تعداد نامزدها در روستاهای استان مازندران هستیم.

وی همچنین با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان خاطرنشان کرد: در حوزه شهری، وضعیت نامزدهای محترم از سوی هیأت‌های نظارت و هیأت عالی نظارت تعیین و مراتب به فرمانداران ابلاغ شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: فرمانداران نیز از طریق انتشار آگهی، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را به اطلاع مردم شریف شهرهای ۶۵گانه استان رسانده‌اند.

سوادکوهی در پایان افزود: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان مازندران نیز ان‌شاءالله تا پانزدهم فروردین ماه اعلام خواهد شد.

اخبار مرتبط
