به گزارش ایلنا، احمد میدری در جریان سفر به استان یزد و در جلسه مشترک با استاندار و شورای معاونین استانداری، افزود: برخلاف رویه‌های گذشته، این بار آمریکا و رژیم صهیونیستی در همراه کردن اروپا با سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود ناتوان مانده‌اند.

وی با تحلیل تحولات بین‌المللی، به تقابل میان کشور ایران با آمریکای جهان‌خوار و رژیم صهیونیستی اسرائیل اشاره کرده و ادامه داد: این جنگ و ایستادگی باعث شده است تا درک افکار عمومی دنیا نسبت به قدرت‌های جهانی به صورت کلی تغییر کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به از دست رفتن ثبات بازار انرژی برای دشمنان و هدف قرار گرفتن پایگاه‌های مختلف آنها در منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی این دستاوردها ریشه در روحیه ایستادگی و خودباوری حاصل از انقلاب اسلامی دارد.

میدری در جریان سفر به استان یزد، ابتدا به بررسی مسائل حوزه‌ کاری و کارگری و چالش‌های این بخش در سطح این استان پرداخت. همچنین روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی را در استان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

