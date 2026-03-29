دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:
آمریکا بهدنبال تضعیف سازمانهای بینالمللی است
به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن فرطوسی ، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار کرد: تا زمانی که گرد و غبار جنگ نخوابد نمیشود هیچ چیز درباره مرمت و جبران خسارت بیان کرد، قطعا به این سرعت این آسیبها جبران پذیر نیست.
وی افزود: امروز زمانی که ما در موزه رکیب خانه اصفهان بودیم جنگندهها از بالای سر ما عبور میکرد و موج این جنگندهها برای بناهای تاریخی آسیبزا است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: درخواست میکنم از کسانی که تخصص دارند به اداره کل میراثفرهنگی اعلام آمادگی کنند تا مرمت اولیه با کمک نیروهای داوطلب متخصص و شهرداری، استانداری و... انجام شود.
فرطوسی بیان کرد: برخی از کشورها ازجمله آمریکا تمایل ندارند سازمانهای بینالمللی قوی شوند. آمریکا روزی موافق گسترش سازمان یونسکو بود اما مدتی پیشازاین سازمان بینالمللی خارج شد. چون میخواهد خارج از ضوابط عمل کنند. پس ما باید به سازمانهای بینالمللی اعتبار بدهیم .
وی با بیان اینکه در برخی شهرها آسیب به بناهای تاریخی ۱۰۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: میزان آسیبها به بناهای تاریخی اصفهان گسترده بوده است و الان باید حفظ بافت و ثبت و مرمت اولیه انجام شود.
فرطوسی گفت: فاجعه خیلی بزرگی در چهلستون اصفهان اتفاق افتاده است، دیروز در چهلستون اصفهان گفتم که اگر این جنگ نبود ۳۰۰ سال دیگر نیاز به مرمت چهلستون اصفهان داشتیم و این یعنی فاجعه.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تأکید کرد: ساختمان استانداری اصفهان که یک مکان سیاسی است با تجاوز آمریکا به آن تمام آثار تاریخی اطراف آن از تالار اشرف،موزه رکیب خانه اصفهان، چهلستون تا میدان امام و ... دچار آسیب شد که با ثبت و ضبط مستندات قابلپیگیری است.
فرطوسی گفت: یونسکو تاکنون ۴ بیانیه برای محکومیت جنایات آمریکا در ایران ارسال و جنایت مدرسه میناب و جنایت جنگی در کاخ گلستان را محکوم کرده است.
وی با اشاره به حجم جنایات جنگی آمریکا در تخریب آثار تاریخی جهانی اصفهان خاطرنشان کرد: صدای ملت ایران رسا است و رسانیدن این صدای محق وظیفه ما در سازمان یونسکو است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تأکید کرد: حجم آسیبها به بناهای تاریخی اصفهان زیاد است به حدی اشک ما و خشم ما را درآورده بخصوص در رکیب خانه اصفهان و چهلستون قرینگی از بین رفته و اینها الان خودش را نشان نمیدهد.
فرطوسی گفت: موضوع آثار تاریخی، بحث حیاتوممات است و همه ما نگران آن هستیم که دوره نقاهت آثار تاریخی ما بگذرد و بعد اقدامات لازم را پرقدرت انجام دهیم و مهمترین کار که به ما در این امر کمک میکند مستندنگاری است.