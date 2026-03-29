مجروحیت چهار نفر از کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمله آمریکایی- صهیونیستی

به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس اطلاعیه روابط‌ عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، اعلام شد: حوالی ساعت ۱۴ روز یکشنبه ( ۹ فروردین)، دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین بار، هدف حمله وحشیانه هوایی متجاوزان صهیونیستی آمریکایی، قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش‌های اولیه، در اثر این حمله ضدبشری که به یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه صورت گرفت، خساراتی به چندین ساختمان دیگر وارد شده و منجر به مجروح شدن سطحی چهار نفر از کارکنان دانشگاه شده است.

در انتهای این اطلاعیه آمده است: بررسی میزان دقیق خسارات و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است،پیش از این نیز دانشگاه صنعتی اصفهان نیز ششم فروردین توسط دشمنان دانش و پیشرفت ملت ایران، هدف حملات وحشیانه قرار گرفته بود.

