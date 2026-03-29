اقامت افزون بر ۵۱۵ هزار مسافر نوروزی در اصفهان
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از اقامت بیش از ۵۱۵ هزار مسافر از ابتدای نوروز امسال تا پایان هشتم فروردین در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، داوود آبیان، روز یکشنبه افزود: با توجه به آمار ارسالی به دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در مدت مذکور، ۵۴ هزار و ۶۹۹ نفر در اقامتگاههای رسمی شامل هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بوم گردی و سایر واحدهای دارای مجوز اقامت داشتهاند.
وی گفت: همچنین با توجه به اطلاعات و دادههای تکمیلی، تعداد ۴۶۰ هزار و ۳۴۷ نفر نیز در اقامتگاههای غیررسمی در پهنه استان اصفهان اقامت داشتهاند.
آبیان افزود: این آمار نشان میدهد که استان اصفهان همچنان یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است و میزان استفاده از اقامتهای غیررسمی نیز نیاز به توسعه و ساماندهی زیرساختهای گردشگری را یادآوری میکند.
وی تأکید کرد که با تداوم روند صعودی سفرها، برنامههای نظارتی و حمایتی بخش گردشگری استان باهدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و توزیع سفر در سطح استان ادامه خواهد یافت.