اقامت افزون بر ۵۱۵ هزار مسافر نوروزی در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، داوود آبیان، روز یکشنبه افزود: با توجه به آمار ارسالی به دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در مدت مذکور، ۵۴ هزار و ۶۹۹ نفر در اقامتگاه‌های رسمی شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم گردی و سایر واحدهای دارای مجوز اقامت داشته‌اند.

وی گفت: همچنین با توجه به اطلاعات و داده‌های تکمیلی، تعداد ۴۶۰ هزار و ۳۴۷ نفر نیز در اقامتگاه‌های غیررسمی در پهنه استان اصفهان اقامت داشته‌اند.

آبیان افزود: این آمار نشان می‌دهد که استان اصفهان همچنان یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است و میزان استفاده از اقامت‌های غیررسمی نیز نیاز به توسعه و سامان‌دهی زیرساخت‌های گردشگری را یادآوری می‌کند.

وی تأکید کرد که با تداوم روند صعودی سفرها، برنامه‌های نظارتی و حمایتی بخش گردشگری استان باهدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و توزیع سفر در سطح استان ادامه خواهد یافت.

