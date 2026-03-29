همه ادارات خدمات رسان بدون تعطیلی در کنار مردم هستند
فرماندار تبریز بازدیدهای سرزده از ادارات اجرایی، حضور در بازار و ارزیابیهای دقیق، حضور در نواحی آموزش و پرورش، تشکیل میز خدمت در مصلی و دیدار چهره به چهره با اصناف را از اولویتهای کاری خود در نظارت بر فعالیت ادارات و ارگانهای اجرایی شهرستانها بیان کرد و گفت: همه ادارات خدمات رسان نسبت به ظرفیتای خدمات دهی و بدون تعطیلی در کنار مردم هستند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان تبریز، داود گرشاسبی در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تأکید به تشکیل تیم ارزیابی خساراتهای حاصله از جنگ گفت: در حوزه عمرانی نزدیک به ۲۶۰۰ واحد مسکونی ، ۲۰۷ مورد خودرو سواری و سنگین، ۳۲واحد صنعتی و بعضاً حوزه کشاورزی ارزیابیهایی از طرف تیم های ارزیابی تشکیل شده صورت گرفته است.
وی از بازسازی کامل ۲۵ واحد مسکونی در سطح شهرستان هم خبر داد و افزود: ۲۰ خانوار خسارت دیده از این منازل با هماهنگیهای لازم و با کمک ارگانهای مربوطه اسکان داده شدهاند و مابقی که در لیست تعمیرات هستند نسبت به خسارتهایی که دیدهاند در حال رسیدگی هستند.
وی در مورد حوزه برنامهریزی و اقتصادی هم از فعالیت تیمهای بازرسی خبر داد و افزود: ۲۳ تیم بازرسی آرد و نان، ۵ تیم بازرس کالاهای اساسی، ۴ تیم بازرسی فرآوردههای گوشتی و ۳ تیم بازرسی برای وضعیت انبار کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در مورد تهیه نان جای هیچگونه نگرانی نیست، چرا که ۳۰۰ نانوایی به صورت دو شیفت انجام وظیفه میکنند و نزدیک به ۶۸۷ نانوایی هم برای شرایط خیلی خاص مثل نبود آب، برق و یا گاز مجهز به ژنراتور، کپسول گاز و مخزن آب شدهاند.