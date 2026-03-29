حقوقدان، محقق و نویسنده بزرگ آذربایجان در خاک وطن آرام گرفت

اسماعیل هادی، وکیل دادگستری، محقق و نویسنده بزرگ تبریزی که شب گذشته دار فانی را وداع گفته بود، پیش از ظهر امروز در سرزمین مادری به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، استاد اسماعیل هادی اسماعیل هادی اسلام‌شناس؛ وکیل دادگستری، محقق و نویسنده تبریزی فرزند حجت الاسلام عباسقلی هادی بدلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم صبح امروز در آرامستان وادی رحمت تبریز و مجلس شام غریبان و ترحیم نیز با حضور هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر، علاقمندان به فرهنگ و فولکلور و تاریخ آذربایجان در مسجد مسجد ثقه‌السلام واقع در میدان صاحب الامر، برگزار شد.

برخی از آثار بجامانده از این استاد عبارتند ا:  تالیفات" فرازهایی از نهج البلاغه، منابع حقوق اسلامی، ؛ رمان: "حباب"، "دومانلی گونلر"، "لاچی"،" گوی قورشاغی"، " کهلیک"، "عومور آخار سویا بنزر"؛  فرهنگ لغت: "اتیمولوژی دیل دنیز"، "ترکی هنر است فارسی شکر است"؛ ترجمه از زبان عربی: "پویش ایمان اثر مصطفی محمود"،" طنین کین مصطفی محمود".

