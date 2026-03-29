حقوقدان، محقق و نویسنده بزرگ آذربایجان در خاک وطن آرام گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، استاد اسماعیل هادی اسماعیل هادی اسلام‌شناس؛ وکیل دادگستری، محقق و نویسنده تبریزی فرزند حجت الاسلام عباسقلی هادی بدلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم صبح امروز در آرامستان وادی رحمت تبریز و مجلس شام غریبان و ترحیم نیز با حضور هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر، علاقمندان به فرهنگ و فولکلور و تاریخ آذربایجان در مسجد مسجد ثقه‌السلام واقع در میدان صاحب الامر، برگزار شد.

برخی از آثار بجامانده از این استاد عبارتند ا: تالیفات" فرازهایی از نهج البلاغه، منابع حقوق اسلامی، ؛ رمان: "حباب"، "دومانلی گونلر"، "لاچی"،" گوی قورشاغی"، " کهلیک"، "عومور آخار سویا بنزر"؛ فرهنگ لغت: "اتیمولوژی دیل دنیز"، "ترکی هنر است فارسی شکر است"؛ ترجمه از زبان عربی: "پویش ایمان اثر مصطفی محمود"،" طنین کین مصطفی محمود".

