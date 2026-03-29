تداوم خدماترسانی تمامعیار به گردشگران و مهمانان نوروزی فارس/ بازنگری در حریم آرامگاه کوروش
استاندار فارس ضمن تأکید بر استمرار خدماترسانی به مسافران نوروزی با وجود شرایط حساس ویژه ناشی از تجاوزات اخیر دشمن، تسریع در تعیین تکلیف طرح بازنگری این مجموعه میراث جهانی را ضروری دانست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نهمین روز از فروردین ۱۴۰۵، با حضور در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، از نزدیک روند میزبانی از گردشگران نوروزی را ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح سلحشور ما در جبهههای دفاع از تمامیت ارضی، مقتدرانه ایستادهاند؛ سیاست دولت وفاق ملی را توجه به جنبههای متعارف زندگی مردم و نشاط اجتماعی بدون تاثیرپذیری از شرایط جنگی دانست.
استاندار فارس با اشاره به تجاوز ددمنشانه دشمن صهیونیستی_آمریکایی به کشورمان، ضمن تمجید از روحیه استوار مردم ایران، تصریح کرد: مردم شریف ما با حفظ روحیه سلحشوری، خیابانها و اماکن عمومی را به سنگری برای حمایت از نظام و نیروهای مسلح تبدیل کردهاند. بر همین اساس، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که خدماترسانی در همه عرصهها، بهویژه در حوزه گردشگری، باید به نحو اکمل و بدون وقفه ادامه یابد.
وی استان فارس را کانون مهماننوازی ایران خواند و افزود: در بازدید امروز و گفتگو مستقیم با گردشگرانی که از اقصینقاط کشور مهمان مجموعه پاسارگاد و آرامگاه کوروش بودند، شاهد رضایتمندی مطلوب از نحوه میزبانی هستیم.
استاندار فارس با تأکید بر اینکه اولویت استان، باز بودن تمامی اماکن تاریخی، فرهنگی و مذهبی به روی مردم است تا آرامش و رفاه شهروندان در این ایام تضمین شود، با اشاره به مطالبات فرماندار و مسئولان محلی در خصوص توسعه زیرساختهای رفاهی گفت: موضوع تغییر کاربری زمین برای تأمین پارکینگ جدید مجموعه پاسارگاد، مراحل کارشناسی خود را در شهرستان طی کرده است که این طرح در اولین جلسه شورای برنامهریزی استان مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد تا برای سنوات آتی، دغدغهای در حوزه فضای پارک خودرو برای گردشگران وجود نداشته باشد.
استاندار فارس همچنین به مسئله حریم میراث جهانی پاسارگاد و محدودیتهای توسعهای شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: کمیتهای تخصصی جهت بازنگری در حریم این اثر ملی و جهانی فعال شده است. هدف این است که ضمن رعایت دقیق ضوابط یونسکو و حفظ ظرافتهای میراثی، محدودیتهای توسعه شهرستان پاسارگاد را برطرف کرد تا معیشت و عمران منطقه در کنار صیانت از آثار تاریخی شکوفا شود.
در پایان این بازدید، استاندار فارس ضمن قدردانی از تلاشهای مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری استانداری، کارکنان میراث فرهنگی و مسئولان شهرستان پاسارگاد، بر تداوم پایش لحظهای خدمات نوروزی تا پایان تعطیلات تأکید کرد.