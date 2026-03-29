کاهش 50 درصدی تلفات جادهای قزوین
استاندار قزوین گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و اقدامات پیشگیرانه پلیس خوشبختانه شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تصادفات بهویژه تلفات جادهای نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، استاندار قزوین عصر امروز با حضور در عوارضی قزوین–زنجان و بازدید از پلیس راه استان قزوین از روند تردد مسافران نوروزی و وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی بازدید و بر تداوم خدماترسانی مطلوب به مسافران تأکید کرد.
محمد نوذری استاندار قزوین در ادامه بازدیدهای میدانی خود در راستای اجرای دستور وزیر کشور مبنی بر بهرهگیری از ظرفیتهای ستاد سفرهای نوروزی، با حضور در عوارضی قزوین–زنجان و پلیس راهور استان، از روند تردد خودروها، وضعیت بار ترافیکی و خدمات ارائهشده در محورهای مواصلاتی بازدید کرد.
وی با اشاره به حجم بالای تردد در استان قزوین اظهار داشت: بهطور متوسط روزانه بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت میشود که نشاندهنده جایگاه قزوین بهعنوان مسیر اصلی عبور و مرور کشور است.
استاندار قزوین با تقدیر از عملکرد نیروهای پلیس راه و دستگاههای خدماترسان افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و اقدامات پیشگیرانه پلیس خوشبختانه شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تصادفات بهویژه تلفات جادهای نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که این موضوع حاصل تلاش و زحمات شبانهروزی نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط است.
نوذری همچنین با تأکید بر اهمیت تداوم این روند، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی باید با هماهنگی کامل، خدمات بینراهی و ایمنی سفر را برای مسافران نوروزی در سطح مطلوب حفظ کنند تا شاهد سفری ایمن و آرام برای هموطنان باشیم.