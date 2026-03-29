به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری صبح امروز نهم فروردین ۱۴۰۵ به همراه جمعی از معاونان استانداری، فرماندار ویژه شهرستان مرودشت، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس و سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مرودشت، از روند خدمات‌رسانی نوروزی به گردشگران در مجموعه جهانی تخت‌جمشید بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار فارس ابتدا از ورودی مجموعه و غرفه صنایع‌دستی دیدن کرد و با حضور میان گردشگران، فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.

وی فضای عمومی محوطه را مثبت و پرنشاط ارزیابی کرد و از استقبال مناسب مسافران نوروزی ابراز خرسندی کرد.

استاندار فارس همچنین با حضور در میان کارکنان و نیروهای مستقر در مجموعه، از تلاش‌های آنان در ایام پرتردد نوروز قدردانی کرد و خدمات آنان را شایسته تقدیر دانست.

امیری در ادامه این برنامه، از بخش‌های مختلف مجموعه تخت‌جمشید بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت خدمات‌دهی، با گردشگران حاضر به گفت‌وگو پرداخت و نظرات و مطالبات آنان را شنید. وی در پایان این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات شایسته و تأمین رضایت بازدیدکنندگان، دستور تمدید یک‌ساعته زمان بازدید روزانه را صادر کرد.

استاندار فارس در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران، استمرار بازگشایی اماکن تاریخی و گردشگری را اقدامی مؤثر در کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش سطح نشاط عمومی عنوان کرد.

امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه و حساس کشور، ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همبستگی مردم، مسیر پیش‌رو با موفقیت و سربلندی طی شود.

