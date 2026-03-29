استاندار فارس خبرداد؛
تمدید زمان بازدید نوروزی از تختجمشید برای رفاه گردشگران
استاندار فارس در بازدید از مجموعه جهانی تختجمشید، بر تداوم ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی تأکید کرد و دستور تمدید یکساعته زمان بازدید روزانه از تختجمشید را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری صبح امروز نهم فروردین ۱۴۰۵ به همراه جمعی از معاونان استانداری، فرماندار ویژه شهرستان مرودشت، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس و سرپرست اداره میراثفرهنگی شهرستان مرودشت، از روند خدماترسانی نوروزی به گردشگران در مجموعه جهانی تختجمشید بازدید کرد.
در این بازدید، استاندار فارس ابتدا از ورودی مجموعه و غرفه صنایعدستی دیدن کرد و با حضور میان گردشگران، فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.
وی فضای عمومی محوطه را مثبت و پرنشاط ارزیابی کرد و از استقبال مناسب مسافران نوروزی ابراز خرسندی کرد.
استاندار فارس همچنین با حضور در میان کارکنان و نیروهای مستقر در مجموعه، از تلاشهای آنان در ایام پرتردد نوروز قدردانی کرد و خدمات آنان را شایسته تقدیر دانست.
امیری در ادامه این برنامه، از بخشهای مختلف مجموعه تختجمشید بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت خدماتدهی، با گردشگران حاضر به گفتوگو پرداخت و نظرات و مطالبات آنان را شنید. وی در پایان این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات شایسته و تأمین رضایت بازدیدکنندگان، دستور تمدید یکساعته زمان بازدید روزانه را صادر کرد.
استاندار فارس در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران، استمرار بازگشایی اماکن تاریخی و گردشگری را اقدامی مؤثر در کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش سطح نشاط عمومی عنوان کرد.
امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه و حساس کشور، ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همبستگی مردم، مسیر پیشرو با موفقیت و سربلندی طی شود.