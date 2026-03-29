به گزارش ایلنا از البرز، الیاس حضرتی در جلسه بررسی روند اقدامات البرز برای ارائه خدمات در شرایط جنگ تحمیلی سوم(جنگ رمضان ) ضمن ابلاغ سلام و قدردانی رئیس‌جمهور به مردم بصیر و مسئولان خستگی‌ناپذیر استان، بر استمرار بی‌وقفه خدمات‌رسانی تأکید کرد و از نخبگان، سلبریتی‌ها و خیرین خواست تا در سنگر «انسجام ملی» برای شکست فتنه‌های دشمن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده به میدان بیایند.

حضرتی با تبیین ابعاد بی‌سابقه تهاجم اخیر گفت: ما در شرایط جنگی بی‌نظیری قرار داریم. دشمن ددمنش آمریکایی-صهیونیستی که در تقابل مستقیم با اقتدار ایران اسلامی به استیصال رسیده، اکنون تمام متحدان خود را برای پیوستن به این جنگ فراخوانده است. این نبرد برای ما سرنوشت‌ساز است؛ دشمنان از دیرباز به دنبال تجزیه و تضعیف این خاک بوده‌اند و اکنون با تمام قدرت به دنبال تحقق این هدف شوم هستند؛ لذا این جنگ، مواجهه با "بود و نبود" ایران است.

وی افزود: به فضل الهی و با تدابیر دولت، خون مطهر شهدا و عرق ملی مردم، فضای همدلی بی‌نظیری ایجاد شده که انسجام ملی ما را دوچندان کرده است. تا این لحظه، ایران اسلامی پیروز این میدان نابرابر بوده و پیوستگی اقتدار مردم و نیروهای مسلح، لرزه بر اندام دشمن انداخته است.

تعهد دولت برای جبران خسارت‌ها و بازسازی منازل

نماینده ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به حملات هوایی به مناطق مسکونی البرز تصریح کرد: دشمن در اوج رذالت، منازل مردم بیگناه را هدف قرار داده است. دولت خود را موظف می‌داند پس از ارزیابی دقیق، تمامی خسارات وارده به منازل مسکونی و اموال مردم را به‌طور کامل جبران کند. هیچ شهروندی نباید نگران هزینه‌های بازسازی باشد.

حضرتی با خطاب قرار دادن گروه‌های مرجع جامعه گفت: نخبگان، افراد تأثیرگذار و چهره‌های مشهوری که شهرت و اعتبار خود را از این مردم و نظام کسب کرده‌اند، امروز باید پای کار بیایند. آن‌ها باید تبیین‌گر حق و عامل اتحاد باشند؛ چراکه سکوت در این لحظه تاریخی پذیرفتنی نیست و باید در پیشگاه پیشینه تاریخی و آیندگان پاسخگو باشند که در نبرد حق و باطل، در کدام سمت ایستاده بودند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت افزایش امید در جامعه خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف بدون یک لحظه توقف ادامه دارد. مدیران استان نباید در این شرایط به صورت "عادی" رفتار کنند؛ امروز زمان کار مضاعف و شبانه‌روزی است تا مردم حضور مسئولان را در کنار خود حس کنند. ما برای هر وجب از این خاک در ۸ سال دفاع مقدس شهید داده‌ایم و امروز هم اجازه نخواهیم داد دشمن با فتنه و دست‌درازی، به اهداف شوم خود برسد.

وی همچنین خواستار مشارکت خیرین شد و گفت: اگرچه دولت برنامه‌ریزی دقیقی برای جبران خسارات دارد، اما برای تسریع در روند اسکان و خدمت به آسیب‌دیدگان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین، این مسیر را هموارتر خواهد کرد.

گزارش استاندار البرز و معاونین از وضعیت پایداری استان

در ادامه این نشست، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، گزارشی از آخرین اقدامات ستاد بحران و خدمات‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده ارائه کرد.

وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران در محلات، از آمادگی کامل زیرساخت‌های حیاتی استان خبر داد.

همچنین معاونان استانداری و مسئولان حاضر در نشست، گزارش‌های تفصیلی خود را در خصوص پایداری شبکه بانکی، تأمین کالاهای اساسی و روند بازسازی ابنیه تخریب شده ارائه کردند.

احمدنیا: بازنمایی امید، وظیفه اصلی جبهه اطلاع‌رسانی است

احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم که در این سفر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت را همراهی می‌کرد، گفت: امروز بیان پیشرفت‌ها و خدمات بی‌وقفه، بهترین راه افزایش اعتماد عمومی است. دشمن به دنبال القای بن‌بست است، اما واقعیتِ میدان، یعنی ایستادگی مردم و تلاش جهادی دولت، باید با قدرت روایت شود تا اجازه هیچ‌گونه فتنه‌افکنی به بدخواهان داده نشود.

