افزایش شمار شهدای حمله دشمن به منطقه مسکونی خمین به 5 تن

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: یک منطقه مسکونی در محله محسن‌آباد شهرستان خمین روز گذشته شنبه 8 فروردین ماه سال جاری حوالی ساعت 15، هدف حمله هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود. پس از آواربرداری‌های انجام شده از محل این حادثه تروریستی، پیکر یک شهید دیگر از زیر آوار پیدا شد.

وی به معرفی شهدای این حادثه تروریستی پرداخته و ادامه داد: در حمله ناجوانمردانه عصر دیروز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در محله محسن‌آباد شهرستان خمین، مهدی سعادتی همراه فرزندش محمدحسین سعادتی، زهرا قاسمی همراه تنها فرزندش مهیار محمدی و آذر لطفی به شهادت رسیدند.

