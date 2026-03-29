خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 55 قبضه سلاح و 90 تیغه خشاب توسط پلیس استان کرمان

کد خبر : 1766866
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با هوشیاری مأموران پلیس و در فرایند یک عملیات شبانه، مقادیر قابل توجهی سلاح که از مرزهای شرقی کشور در حال انتقال به غرب کشور بود، کشف شد. در این راستا یک قاچاقچی سلاح نیز دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: این محموله شامل ۵۵ قبضه سلاح کمری و ۹۰ تیغه خشاب است که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه کامیونت جاساز شده بود. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و کشف مقاصد احتمالی این سلاح‌ها ادامه دارد.

وی بر قاطعیت پلیس برای مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: به تمامی افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند، هشدار می‌دهیم که پلیس با هوشیاری کامل و قاطعانه با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار