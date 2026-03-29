کشف 55 قبضه سلاح و 90 تیغه خشاب توسط پلیس استان کرمان

به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: این محموله شامل ۵۵ قبضه سلاح کمری و ۹۰ تیغه خشاب است که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه کامیونت جاساز شده بود. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و کشف مقاصد احتمالی این سلاح‌ها ادامه دارد.

وی بر قاطعیت پلیس برای مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: به تمامی افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند، هشدار می‌دهیم که پلیس با هوشیاری کامل و قاطعانه با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد خواهد کرد.

