فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف 55 قبضه سلاح و 90 تیغه خشاب توسط پلیس استان کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با هوشیاری مأموران پلیس و در فرایند یک عملیات شبانه، مقادیر قابل توجهی سلاح که از مرزهای شرقی کشور در حال انتقال به غرب کشور بود، کشف شد. در این راستا یک قاچاقچی سلاح نیز دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفهئی افزود: این محموله شامل ۵۵ قبضه سلاح کمری و ۹۰ تیغه خشاب است که به طرز ماهرانهای در یک دستگاه کامیونت جاساز شده بود. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و کشف مقاصد احتمالی این سلاحها ادامه دارد.
وی بر قاطعیت پلیس برای مقابله با برهمزنندگان نظم و امنیت تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: به تمامی افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند، هشدار میدهیم که پلیس با هوشیاری کامل و قاطعانه با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد خواهد کرد.