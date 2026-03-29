به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا معیری‌پور در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های استان و عملیات انجام شده در سال جاری اظهار داشت: در هفته اول فروردین ماه امسال تعداد ۱۸۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین توسط اداره کل راهداری به همراه ۳۲۰ نیروی عملیاتی در آزادراه‌ها و مسیرهای اصلی و فرعی استان مستقر شده و به‌ صورت شبانه‌روزی خدمت‌رسانی کردند.

معیری‌پور تصریح کرد: برای ایمن سازی مسیرهای ارتباطی و پیشگیری از یخ ‌زدگی سطح جاده‌ها و حفظ جان رانندگان و مسافران، ۱۸۷ تن مخلوط ماسه‌ و نمک در مسیرهای برف‌گیر استان استفاده شد.

این مدیر یادآور شد: در روزهای آغازین سال جدید در گردنه‌های استان قزوین از جمله قسطین‌لار، بهرام‌آباد، ابراهیم‌آباد، کوهین، سلطان بلاغ و آوج شاهد بارش‌های متناوب برف و کولاک نیز بودیم که حضور به‌ موقع نیروهای راهداری در سطح جاده‌ها، از هرگونه انسداد یا اختلال جدی در تردد وسایل نقلیه جلوگیری شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین ضمن قدردانی از همکاری پلیس راه و تلاش عوامل راهداری اظهارداشت: رعایت احتیاط از سوی رانندگان و مسافران نوروزی، اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی از طریق سامانه ۱۴۱ نقش مهمی در سفر ایمن هم‌استانی‌ها و مسافران نوروزی دارد.