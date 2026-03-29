آمادگی کامل فارس برای فصل برداشت گندم

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در دیدار نوروزی با مدیران تعاون روستایی و بسیج جامعه کشاورزی استان فارس و با استناد به سخنان شهید قاسم سلیمانی پیرامون فرصت‌ سازی در دل بحران‌ ها، اظهار کرد: راه تعالی ایران عزیز از دل تجربیات سخت و بحران‌ ها می‌ گذرد.

وی با تبیین تفاوت ساختاری تعاونی‌ های روستایی با بخش خصوصی و سایر تعاونی‌ ها، این شبکه عظیم را بازوی اصلی دولت در مدیریت بخش کشاورزی دانست.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تخصص‌ گرایی در بدنه اقتصادی تعاونی‌ ها عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی چالش‌ های اقتصادی، ورود افراد غیرتخصصی به این حوزه است.

وی بیان کرد: اگر تعاونی‌ های بخش کشاورزی به عنوان زیربنای تولید وجود نداشته باشند، سایر بخش‌ها عملاً امکان ایجاد ارزش افزوده نخواهند داشت.

بهجت حقیقی با تقدیر از تلاش‌های جهادی همکاران در زمان‌های بحرانی برای صیانت از سفره مردم، بر لزوم آمادگی برای هرگونه سناریوی احتمالی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: اولویت اصلی ما دسترسی بدون وقفه مردم به کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به نزدیکی فصل برداشت گندم، تمهیدات لازم جهت خرید گندم با کیفیت از کشاورزان را صادر و بر انسجام و اتحاد مقدس ملی تاکید کرد.

