بازدید علیشائی از اردوی تیم ملی سنگنوردی ساحلی در قزوین
مظفر علیشائی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین از اردوی آماده سازی تیم ملی سنگنوردی ساحلی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، مظفر علیشائی با حضور در اردوی تیم ملی سنگنوردی کشورمان با ملی پوشان دیدار وگفتگو کرد و از نزدیک در جریان روند آماده سازی ملی پوشان قرارگرفت.
علیشائی که پیش از این تمامی امکانات و اقدامات لازم را برای برپایی اردوی مناسب فراهم کرده بود؛ امروز نیز در این اردو حضور یافت تا مطمئن شود بستر مناسب برای درخشش و موفقیت سنگنوردان ساحلی در مسابقات سانیای چین فراهم شده است.
ملی پوشان سنگنوردی ساحلی که از ششم فروردین اردوی تدارکاتی خود را در قزوین برپا کرده اند تا ۱۴ فروردین در این استان حضور دارند.
ورزشکاران کشورمان ۱۸ فروردین عازم سانیا در کشور چین خواهند شد تا دیوار چین را فتح کنند.
رضا و میلاد علیپور نمایندگان استان قزوین در این اردو هستند.