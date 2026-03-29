خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۳۰ میلیون مترمکعب رسید

کد خبر : 1766828
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ از افزایش حجم سد زاینده‌رود به ۲۳۰ میلیون مترمکعب خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، احمدرضا صادقی اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود تا هشتم فروردین ماه به ۲۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گفته وی، حجم سد در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۴) حدود ۲۱۶ میلیون مترمکعب بود.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ اضافه کرد: در حال حاضر میزان خروجی از سد ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است.

 سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار