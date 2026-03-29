به گزارش ایلنا از اصفهان، احمدرضا صادقی اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود تا هشتم فروردین ماه به ۲۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گفته وی، حجم سد در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۴) حدود ۲۱۶ میلیون مترمکعب بود.

مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ اضافه کرد: در حال حاضر میزان خروجی از سد ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

