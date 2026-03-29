ترافیک پرحجم و روان در محورهای آزادراهی قزوین

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای آزادراه قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج در محدوده کنارگذر به سمت شمال و شمال غرب پرحجم و روان است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در سایر مسیرهای مواصلاتی استان عادی و روان است و خوشبختانه در 24 ساعت گذشته حادثه منجر به فوت نداشتیم و همچنین در مواصلاتی محدودیت و انسدادی هم نداریم.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر در باند جنوبی به سمت مرکز ترافیک ترافیک عادی و روان داریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود بعدازظهر شاهد بار برگشت به سمت پایتخت باشیم و به همین علت ترافیک پرحجم و بعضاً نیمه‌سنگینی رو هم شاهد خواهیم بود.

تقی‌خانی افزود: توصیه ما این است که رانندگان و سرنشینان خودروها حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنند و با توجه به بارش پراکنده در محور مواصلاتی استان قزوین مواظب لغزندگی معابر باشند و با سرعت مطمئنه سفرشان را ادامه دهند.

وی ادامه داد: مورد حادثه براشون اتفاق نیفته بنده و همکارانم هم کماکان در خدمت همشهریان و هموطنان هستیم و امیدواریم که بتوانیم سفر ایمن رو برایشان رقم بزنیم.

انتهای پیام/