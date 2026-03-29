برخورد جدی با قاچاق آرد در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان عصر امروز به ریاست محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع نان در شرایط عادی و اضطراری برگزار شد. در این نشست وضعیت نانوایی‌های دوگانه‌سوز استان و آمادگی آن‌ها برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار قزوین در این جلسه با تأکید بر ضرورت تأمین مستمر و بدون وقفه نان مورد نیاز مردم گفت: تأمین نان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای معیشتی، باید در تمامی شرایط با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منسجم تضمین شود و هیچ‌گونه خللی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

صفی‌خانی همچنین با اشاره به نقش نظارتی دستگاه‌های اجرایی افزود: فرمانداران موظفند با تشدید نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها، روند تولید و توزیع نان را به‌صورت مستمر رصد کرده و نسبت به جلب رضایت‌مندی مردم اقدام کنند.

وی در ادامه بر ضرورت صیانت از شبکه توزیع آرد تأکید کرد و گفت: هرگونه خروج آرد از چرخه قانونی توزیع باید با جدیت کنترل و برخورد شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری و عدالت در توزیع این کالای اساسی حفظ شود.

