معاون استاندار خوزستان:
کالاهای بندرگاههای هندیجان ترخیص شدهاند/ برقراری امنیت کامل در مرزهای دریایی شهرستان
معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان گفت: هیچ گونه کالایی در بندرگاههای شهرستان هندیجان وجود ندارد و همه این کالاها ترخیص و به مبادی بازار منتقل شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی در بازدید از بندر تجاری سجافی و اسکله صیادی بحرکان هندیجان، گفت: امروز حسب دستور استاندار، بازدیدی از اسکلههای تجاری شهرستان هندیجان و متعاقب آن دیداری با لنجداران این شهرستان داشتیم. الحمدالله تمام افرادی که شغل ماهیگیری در هندیجان دارند، مشغول به کار خود هستند و محدودیتی در فعالیت آنها وجود ندارد. تسهیلاتی برای عبور و مرور آنها نیز به دریا اندیشیده شده است.
وی افزود: هیچگونه کالایی در بندرگاههای این شهرستان وجود ندارد و همه این کالاها ترخیص و به مبادی بازار منتقل شدند. بنابراین در این شهرستان، بندرگاههای ما در حال حاضر خالی از کالاهای وارداتی هستند. برنامهریزی ما این است تا بتوانیم مجدداً از ظرفیت لنجداران در قالب کالای همراه ملوان از کشورهای همسایه استفاده کنیم. در جلسه پیش رو در خصوص این مسئله با لنجداران به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.
معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان در پایان گفت: الحمدالله مرزهای دریایی شهرستان هندیجان نیز مورد بازدید قرار گرفتند و امنیت کامل در مرزهای دریایی این شهرستان برقرار است. مرزبانان، نیروهای غیور سپاه پاسداران و پدافند ما مشغول پاسبانی از مرزها هستند.