شناسایی و دستگیری ۳۵ نفر از متهمان مرتبط با فعالیت‌های اخلال‌گرانه در لرستان

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف انتظامی استان از ابتدای جنگ رمضان تا کنون با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق میدانی و همراهی شهروندان، طی عملیات‌های جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۳۵ نفر از متهمان مرتبط با فعالیت‌های اخلال‌گرانه شدند. 

بر اساس این گزارش، ۱۶ نفر از افراد دستگیر شده متهم به تصویربرداری غیرمجاز از برخی اماکن حساس و نظامی و همچنین همکاری با رسانه‌های معاند بوده‌اند. 

در بخش دیگری از این عملیات، ۱۹ نفر از افراد متهم به شایعه‌پراکنی و ایجاد فضای روانی ناامنی میان شهروندان، از جمله انتشار اخبار نادرست درباره تخلیه منازل و ایجاد نگرانی عمومی، توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدند. 

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با قدردانی از همکاری مردم استان تأکید کرد که پلیس با اتکا به همراهی شهروندان و اشراف اطلاعاتی خود، با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه و تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

 

