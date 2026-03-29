خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع پیکر پاک دو شهید جنگ رمضان در آبادان

کد خبر : 1766750
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر مطهر ۲ شهید والامقام دوران دفاع مقدس، شهیدان حسن عیای نصاری و کریم دریس، با حضور باشکوه مردم شهیدپرور و انقلابی آبادان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار آبادان، امروز یکشنبه با حضوری باشکوه، پیکر پاک و مطهر شهیدان کریم دریس و حسن عیای نصاری را که در حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیدند، تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپردند.

شهید کریم دریس در حمله تجاوزکارانه به بندر دیر و شهید حسن عیای نصاری در حمله به عسلویه به فیض شهادت نائل آمدند.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان شهرستان آبادان برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار