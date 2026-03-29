تشییع پیکر پاک دو شهید جنگ رمضان در آبادان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار آبادان، امروز یکشنبه با حضوری باشکوه، پیکر پاک و مطهر شهیدان کریم دریس و حسن عیای نصاری را که در حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیدند، تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپردند.

شهید کریم دریس در حمله تجاوزکارانه به بندر دیر و شهید حسن عیای نصاری در حمله به عسلویه به فیض شهادت نائل آمدند. این مراسم با حضور جمعی از مسئولان شهرستان آبادان برگزار شد.

