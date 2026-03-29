آمادگی خوزستان برای بزرگترین برداشت گندمِ کشور

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی اظهار کرد: در ابتدای سال زراعی جاری در بعضی حوضه‌های آبریز، آب قابل برنامه‌ریزی وجود نداشت که با انجام برخی اقدامات مدیریت کشت انجام شد.

وی با تشریح این اقدامات براساس نقشه‌های هواشناسی و تلاش جهت انطباق صحیح عملیات کاشت با پیش بینی‌های بارندگی‌ افزود: توزیع مناسب نهاده‌ها و اجرای برنامه کاهش خلا عملکرد با همکاری تمامی مجموعه جهاد کشاورزی نیز صورت گرفت.

رییس جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: همچنین شبکه‌ای از مراکز خرید در سراسر استان، از روستاها تا مراکز وابسته به اداره‌ کل غله و تعاون روستایی برای خرید تضمینی گندم به‌صورت کیفی فعال شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به ابلاغ قیمت مناسب گندم، برنامه ریزی جهت خرید و تحویل گندم کشاورزان به نحو احسن انجام شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن قدردانی از کشاورزان و بهره‌برداران در میدان تولید با وجود تهدیدات و شرایط جنگی افزود: با تدبیر جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی‌هایی که با ادارات تابعه و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته در مواردی که مراکز خرید، ابنیه و تاسیسات نگهداری دچار آسیب شده‌اند، حمل به صورت همزمان با برداشت و خرید صورت می‌گیرد.

