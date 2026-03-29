6 شهید حمله دشمن به نجفآباد قزوین تشییع شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صبح امروز 6 شهید حمله هوایی دشمن به ناحیه منفصل شهری نجفآباد تشییع شدند.
ساعت 10 صبح حرکت کاروان تشییع از صحن امامزاده اسماعیل (ع) آغاز شد؛ جایی که 6 تابوت پوشیده از پرچم سهرنگ، در میان صداهای خشمگین مرگ بر آمریکا"و مرگ بر اسراییل و زمزمههای بغضآلود مردم آرامآرام به سوی گلزار مطهر شهدای قزوین حرکت کرد.
پیکر مطهر شهیدان محرم حیدری، مهدی حیدری، شهناز حیدری و حسن حیدری پس از مراسم تشییع، به زادگاه و یادمانشان بازمیگردد؛ تاکستان و قمیک، آنجا کنار مزار شهدای گمنام قمیک، خانوادههایشان در میان انبوهی از اشک و خاطره، آنان را به آغوش خاک خواهند سپرد.
پیکر شهید کودک، رزیتا رمضانی در گلزار شهدای قزوین آرام خواهد گرفت؛ دختربچهای هشتساله که نامش به تلخترین شکل ممکن بر زبانها افتاد.
در میان نامهایی که خوانده شد، جای یک نام دیگری نیز هست، شهیده الهه دیزانی که پیکر مطهرش پس از این مراسم به اصفهان منتقل داده خواهد شد.