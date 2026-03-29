بیش از ۳۱ هزار اهداکننده به مراکز انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند

مدیر کل انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال ۱۴۰۴ مراکز اهدای خون استان میزبان ۳۱ هزار و ۶۳۰ اهداکننده در استان بود.

به گزارش ایلنا، حسین هاشمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مراجعه اهداکنندگان به مراکز اهدای خون استان به عدد ۳۱ هزار و ششصد و سی نفر رسید که نسبت به مشابه سال گذشته با افزایش ۱ درصدی داشته است.

وی همچنین از اهدای خون ۲۶ هزار و ۵۵۳ اهداکننده از میان مراجعه کنندگان خبر داد و میزان رشد اهدای خون در سال ۱۴۰۴ را 1 درصد توصیف کرد.

مدیر کل انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تاثیر حضور بانوان در مراکز اهدای خون، سهم بانوان از میان اهداکنندگان سال گذشته را۸٫۳ درصد عنوان کرد و میزان اهدای خون بانوان را ۱۰۲۷ واحد اعلام کرد که البته نسبت به سال گذشته چهاردرصد کاهش یافته است.

دکترحسین هاشمی تصریح کرد: میزان اهدای خون اهداکنندگان بار اول در سال ۱۴۰۴به عدد ۴هزاررو ۳۷۱ اهداکننده رسیده است که امیدواریم در سال جدید شاهد افزایش این میزان باشیم.

 به گزارش ایلنا، هم‌اکنون ذخیره خون استان ۸ روز می باشد.

