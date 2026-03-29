۲ نفر در تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به شفت شهید شدند

به گزارش ایلنا، علی باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان از توابع شهرستان شفت پرداخت.

وی با اشاره به حمله هوایی به یک واحد مسکونی در این روستا اظهار کرد: در این حادثه تاکنون متأسفانه دو نفر به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

باقری افزود: نیروهای امدادی و امدادگران هلال‌احمر بلافاصله پس از این جنایت در محل حاضر شده و عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره هویت شهدا و مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

