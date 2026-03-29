حمله دوباره دشمن به زیرساختهای مردمی هفتکل؛ مخزن آب این شهرستان هدف قرار گرفت
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به حمله دوباره دشمن به شهرستان هفتکل طی امروز گفت: منبع آب در این شهرستان مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی شنبه شب اظهار کرد: لحظاتی پیش منبع آب ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتکل مورد حمله هوایی رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی قرار گرفت.
وی گفت: در این حمله هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.
حیاتی ادامه داد: این منبع ذخیره بوده؛ منابع دیگر فعال است و مشکلی برای آب شرب مردم وجود ندارد.
براساس این گزارش، صبح امروز نیز دکل فرستنده صدا و سیما در شهرستان هفتکل مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت.