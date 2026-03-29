به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی شنبه شب اظهار کرد: لحظاتی پیش منبع آب ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتکل مورد حمله هوایی رژیم های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی قرار گرفت.

وی گفت: در این حمله هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

حیاتی ادامه داد: این منبع ذخیره بوده؛ منابع دیگر فعال است و مشکلی برای آب شرب مردم وجود ندارد.

براساس این گزارش، صبح امروز نیز دکل فرستنده صدا و سیما در شهرستان هفتکل مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت.

انتهای پیام/