خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح زرد برای بارش باران، برف و کولاک در آذربایجان‌شرقی

کد خبر : 1766536
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان خبر داد و گفت: از دوشنبه تا اواخر پنجشنبه فعالیت سامانه بارشی جدید موجب بارش باران، رگبار و رعدوبرق، بارش برف در مناطق سردسیر، وزش باد نسبتاً شدید، مه‌گرفتگی و کولاک در گردنه‌های برف‌گیر خواهد شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، افشین ابراهیمی با اشاره به آخرین داده‌های پیش‌بینی جوی گفت: نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی از روز دوشنبه، دهم فروردین آغاز می‌شود و این شرایط ناپایدار تا اواخر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

 به گفته وی، این سامانه موجب بارش باران در اغلب نقاط استان شده و احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق نیز وجود دارد.

ابراهیمی افزود: در مناطق سردسیر و ارتفاعات شاهد بارش برف خواهیم بود و کولاک برف در گردنه‌های برف‌گیر می‌تواند تردد را با اختلال مواجه کند.

 وی تاکید کرد: مه‌گرفتگی، کاهش دید، وزش باد نسبتاً شدید و لغزندگی سطح جاده‌ها از دیگر پیامدهای این سامانه است. همچنین احتمال بارش تگرگ در نواحی مستعد دور از انتظار نیست.

وی از شهروندان، به‌ویژه رانندگان مسیرهای کوهستانی درخواست کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار