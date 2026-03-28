به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، افشین ابراهیمی با اشاره به آخرین داده‌های پیش‌بینی جوی گفت: نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی از روز دوشنبه، دهم فروردین آغاز می‌شود و این شرایط ناپایدار تا اواخر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، این سامانه موجب بارش باران در اغلب نقاط استان شده و احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق نیز وجود دارد.

ابراهیمی افزود: در مناطق سردسیر و ارتفاعات شاهد بارش برف خواهیم بود و کولاک برف در گردنه‌های برف‌گیر می‌تواند تردد را با اختلال مواجه کند.

وی تاکید کرد: مه‌گرفتگی، کاهش دید، وزش باد نسبتاً شدید و لغزندگی سطح جاده‌ها از دیگر پیامدهای این سامانه است. همچنین احتمال بارش تگرگ در نواحی مستعد دور از انتظار نیست.

وی از شهروندان، به‌ویژه رانندگان مسیرهای کوهستانی درخواست کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند.

