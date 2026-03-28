طراحی هفت سناریو برای پایداری شبکه برق و آب آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگاران، برنامه‌ها و اقدامات عمرانی دولت را در ایام جنگ‌ رمضان به ویژه در خصوص جبران خسارات وارد شده به اموال مردم و پایداری شبکه برق و آب تشریح کرد.

وی بر سیاست دولت وفاق بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم تحت هر شرایطی اشاره کرد و گفت: براساس سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان و با دستور استاندار محترم، کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور عمرانی، در تمام لحظات جنگ رمضان با تمام توان پای کار هستند و در همه حوزه‌ها اعم از روستایی، شهری، فنی و بحران، خدمت‌رسانی به مردم با تمام توان تداوم دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مناطق مورد حمله به صورت جدی تحت نظارت تیم‌های بحران و عمرانی قرار دارد، گفت: ما بلافاصله از مناطق مورد حمله بازدید می‌کنیم و کلیه اقدامات لازم را از انتقال مجروحین تا رهاسازی منطقه و ارزیابی و برنامه‌ریزی برای جبران خسارات، در اسرع وقت انجام می‌دهیم.

محمدی به اقدام سریع برای بازسازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از حملات دشمن به پل‌های ارتباطی، در عرض ۴ الی ۵ ساعت مسیر جایگزین احداث شد تا تردد متوقف نشود؛ در کنار آن اجازه نداده ایم کل عملیات بازسازی بیش از ۶ الی ۷ ساعت طول بکشد تا رفت و آمد مردم با خلل مواجه نشود.

وی ادامه داد: در حوزه آب نیز سناریوهای مختلفی برای حفظ زیرساخت‌ها و رفع مشکلات احتمالی به منظور حفظ آبرسانی پایدار، طراحی و پیش بینی شده که خللی در زندگی مردم به وجود نیاید.

محمدی به توزیع پایدار سوخت در استان اشاره کرد و افزود: شرکت پخش فراورده‌های نفتی آذربایجان‌شرقی پای کار بوده و سوخت مورد نیاز در حوزه های مختلف را تامین می کند. با تمهیدات لازم خدمت‌رسانی در حوزه سوخت نیز ادامه خواهد داشت و مردم از این بابت نیز نگران نباشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه رسیدگی به واحدهای آسیب دیده در اثر حملات دشمن گفت: با دستور استاندار آذربایجان شرقی، تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده که اولین مرحله آن امدادرسانی سریع به مجروحان و آواربرداری واحدهای تخریب شده، است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نحوه رسیدگی به واحدهای آسیب دیده را تشریح کرد و افزود: برای بررسی و جبران خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی، کارگروهی با مدیریت بنیاد مسکن در شهرستان‌ها و شهرداری در شهر تبریز تشکیل شده که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی بلافاصله اقدامات لازم انجام می‌شود.

محمدی گفت: در بیش از ۵۰ درصد اماکن آسیب دیده کارهای جبرانی همچون تعویض پنجره و درب های خسارت دیده انجام شده و مابقی نیز در حال انجام است. اولویت ما بر این اساس است که واحدهای مسکونی که آسیب دیده‌اند با سرعت ترمیم و بازسازی شوند تا شهروندان بتوانند در منازل خودشان به زندگی ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: واحدهایی نیز که در اثر حملات دشمن قابل سکونت نیست، ابتدا توسط کارگروهی ارزیابی شده و برای ساکنین تا زمانی که منازل آنها بازسازی شوند اسکان موقت فراهم می‌شود؛ دولت نیز برای این امر تسهیلات ویژه ای همچون ودیعه مسکن در نظر گرفته است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

محمدی در ادامه به نحوه رسیدگی به خسارات واحدهای اقتصادی اشاره کرد و اظهار کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی نیز که دچار خسارت و آسیب شده‌اند توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، صمت و سایر نهادها ارزیابی شده و برای جبران آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد. همچنین کارشناسی خسارات خودروهای سبک و سنگین نیز توسط کارشناسان بیمه انجام شده و خسارات تمام آنها همانند جنگ ۱۲ روزه پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: در برابر اتفاقات، حوادث و خسارات وارد شده به مردم عزیز استان، وظیفه سنگینی بر عهده داریم و هیچ کوتاهی نخواهد شد. تمام مدیران و مسئولین استان پای کار مردم هستند و شهروندان در این خصوص اطمینان خاطر داشته باشند.

انتهای پیام/