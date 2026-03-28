معاون سیاسی استانداری خبر داد:
19 شهید؛ افزایش تعداد شهدای حمله تروریستی دشمنان به پردیسان قم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم به افزایش شمار شهیدان حمله بامداد جمعه دشمن به منطقه پردیسان این استان اشاره کرده و گفت: در حمله روز گذشته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی پردیسان قم، 19 نفر از هم وطنانمان به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در یورش بیرحمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به واحدهای مسکونی منطقه پردیسان قم، 3 دستگاه ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و به تعداد زیادی از خانههای هم جوار نیز آسیب جدی وارد شده است.
وی ادامه داد: از همان آغازین لحظههای پس از حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه پردیسان، نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدند و در فرایند عملیاتهای خود، پیکر 18 شهید را از زیر آوار بیرون آوردند. امروز نیز با ادامه آواربرداریها پیکر پاک 2 کودک از زیر آوار بیرون آورده شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم به تلاش نیروهای مردمی و شهروندان این استان برای رسیدگی به آسیبدیدگان اشاره کرده و اظهار داشت: نیروهای مردمی هماینک در منطقه وقوع حادثه حضور دارند و مشغول آواربرداری و کمک به صاحبان خانههایی هستند که در این حمله آسیب دیدهاند.