کشف انواع موادمخدر و سلاح و مهمات در مرزهای خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، سردار مجید شجاع به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در همین راستا و در درگیری بین مرزبانان و قاچاقچیان در مرزهای استان، قاچاقچیان تاب مقابله با مرزبانان را نداشته و با توجه به نزدیک بودن به نقطه صفر مرزی و استفاده از عوارض زمین به آن سوی مرز متواری شدند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی و حساسیت زیاد مرز و حضور قاچاقچیان موادمخدر و تهدیدهای پیش رو در آن سوی مرزها و احتمال سوء استفاده از شرایط موجود، مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اقدام به اجرای طرح انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده و حساس حوزه سرزمینی هنگ تایباد کردند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی به موادمخدرهای کشف شده در عملیات مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: مرزبانان این استان در پاک‌سازی محل درگیری، 6 عدد کوله حاوی 30 بسته به وزن 154 کیلو و 120 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و 42 بسته به وزن 44 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

سردار شجاع تصریح کرد: همچنین در این عملیات 3 قبضه کلت کمری آمریکایی به همراه 6 تیغه خشاب کلت، 70 عدد تیر جنگی کلت و تعداد 2 عدد بی‌سیم دستی نیز کشف شده است. موادمخدر و سلاح‌های کشف شده، توسط قاچاقچیان به صورت حرفه‌ای در بین شیارها و بوته‌های گیاهی منطقه جاساز شده بود.

